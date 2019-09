LIVE F1, GP Belgio in diretta: Leclerc e Vettel in testa, subito KO Verstappen

Domenica 1 Settembre 2019, 14:48

La situazione in regime di safety-car: Leclerc Vettel Hamilton Bottas Norris che ha approfittato benissimo del caos alla prima curva, Grosjean Magnussen Perez Gasly Stroll Kvyat Giovinazzi Albon Hulkenberg Russell Kubica Ricciardo Raikkonen SainzProcede lentamente Sainz che al via, dall'ultima fila per penalità causa cambio motore in prova, ha stallato.Sempre in partenza, contatto anche tra Ricciardo e Stroll. Raikkonen ai box per sostituire il musettoIl replay mostra che alla prima curva Raikkonen ha chiuso Verstappen e c'è stato un inevitabile contatto. L'olandese con la Red Bull danneggiata è poi finito fuori pista poco dopo.Subito fuori Verstappen che ha picchiato alla Eau Rouge, entra la safety-carParte bene Leclerc, Hamilton passa Vettel alla prima curva, ma il tedesco della Ferrari risupera l'inglese sul rettifilo del KemmelRicordiamo il cambio avvenuto in casa Red Bull con Gasly retrocesso alla Toro Rosso e Albon promosso alla Red BullIniziato il giro di ricognizione con Leclerc e Vettel davanti a tutti. Come oramai da tradizione, il circuito di Spa è invaso dai tifosi di Verstappen provenienti dalla vicina OlandaRussell, Albon, Giovinazzi, Kvyat e Kubica partono con gomme medie, tutti gli altri con pneumatici softUn minuto di silenzio. La F1 sta ricordando il povero Hubert, tutti i piloti del Mondiale presenti e vicini alla mamma e al fratello del pilota francese scomparso nell'incidente F2 di ieri.Mancano 20' al via del GP del Belgio, un appuntamento triste per tutto il mondo del motorsport per il drammatico incidente avvenuto ieri pomeriggio durante la gara della Formula 2 e che è costata la vita al 22enne Anthoine Hubert. Il francese era pilota Junior Renault e dal team francese era seguito con molta attenzione, in particolare da Alain Prost. Una tragedia grande che ha colpito tutti i piloti del Mondiale F1, soprattutto proprio il poleman Leclerc e Gasly che lo conoscevano molto bene.Prima fila tutta Ferrari Spa -Francorchamps, sede del tredicesimo atto della stagione 2019 di Formula 1. A siglare la pole position è stato Charles Leclerc, protagonista assoluto grazie ad un giro mostruoso in 1’42’’519, realizzando la miglior prestazione del weekend. Il più esperto compagno di squadra, Sebastian Vettel, ha rimediato un distacco di oltre 7 decimi, consentendo comunque al Cavallino Rampante di occupare le prime due posizioni a Spa dodici anni dopo la prima fila firmata da Kimi Raikkonen e Felipe Massa in qualifica sul tracciato delle Ardenne.Nonostante l’incidente rimediato nelle prove libere 3, il campione in carica nonché leader del Mondiale Lewis Hamilton è riuscito a disputare interamente la qualifica, piazzandosi terzo nel Q3 con un distacco di sette decimi dal battistrada. Il britannico della Mercedes ha rischiato di tamponare il compagno Valtteri Bottas nel primo giro di lancio dell’ultima manche a causa di un brusco rallentamento di Nico Hulkenberg (Renault), oltre ad aver subito un contatto da Romain Grosjean (Haas-Ferrari) nel giro di out. Quanto a Bottas, il finlandese segue a ruota “Hammertime” precedendo il ‘solito’ Max Verstappen (Red Bull - Honda), quinto ad oltre un secondo dal mostruoso tempo di Leclerc e apparso molto in palla soprattutto nel Q1 quando, nonostante un vero e proprio slalom tra gli avversari che procedevano lentamente in pista ha realizzato il terzo tempo provvisorio. La Mercedes ha riconosciuto la superiorità del motore Ferrari, perfetta sul giro secco della qualifica. Ma la gara sarà un’altra cosa, con il consumo delle gomme che sarà il protagonista del Gran Premio.