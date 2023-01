Zaniolo, ultrà lo inseguono e lo insultano sotto casa: «La Roma a Napoli ha perso per colpa tua m...». E lui chiama la polizia

di Francesco Balzani

Minacce, inseguimenti sotto casa e denuncia alla polizia. L’escalation di rabbia dei tifosi della Roma nei confronti Zaniolo ha toccato ieri il punto più grave. Dopo gli striscioni e gli insulti sui social ieri notte, subito dopo la conclusione della partita che la Roma ha giocato e perso a Napoli per 2-1, a Casal Palocco sotto casa del giocatore si è radunato un gruppo di ultrà giallorossi che ha cominciato a inveire «M...a! Se abbiamo perso è solo colpa tua! Vattene!».

Zaniolo si è spaventato e ha chiamato la polizia

Zaniolo si è spaventato e ha chiamato la polizia che ha inviato sul posto una pattuglia per controllare la situazione. Gli ultrà a quel punto si sono dileguati. Il papà molto scosso ha raggiunto il figlio mentre la sorella e la mamma hanno prese le sue difese sui social. I tifosi non hanno gradito la sua voglia di andarsene, il fatto di aver disertato la partita di La Spezia e di non accettare la ricca offerta degli inglesi del Bournemouth che permetterebbe al club giallorosso di acquistare un sostituto importante. Ma ora si è andati oltre.

