Roma, Zaniolo rifiuta il Bournemouth: è scontro con il club giallorosso che pensa alle sanzioni disciplinari

di Redazione web

Tra la Roma e Zaniolo è ormai scontro totale. Il calciatore in serata ha comunicato ufficialmente al club di avere rifiutato il Bournemouth, club idi Premier League, unica società ad avere presentato a oggi un'offerta ufficiale dopo che lo stesso attaccante aveva comunicato al club di voler essere ceduto.

L'atteggiamento di Zaniolo, vista anche la richiesta di non essere convocato da José Mourinho per la partita contro lo Spezia di domenica scorsa, unito all'ostruzionismo sul mercato, è considerato dal club giallorosso dannoso per la stessa società che adesso valuterà sanzioni disciplinari nei confronti del giocatore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 23:50

