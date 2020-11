Totti, il like a Manolas fa infuriare i tifosi: «Roba da matti». Ma non è la prima volta

Tifosi giallorossi inviperiti contro Francesco Totti, ancora una volta per un 'like'. Ieri su Instagram il difensore greco del Napoli Kostas Manolas, ex giocatore della Roma (dov'era compagno di squadra dello stesso Totti) ha postato una foto per festeggiare il sonoro 4-0 rifilato dagli azzurri ai suoi ex compagni giallorossi. «Grande vittoria! Forza Napoli sempre!», scrive il greco.

Tra i tanti 'like' ne è spuntato uno a sorpresa: quello, appunto, di Francesco Totti. Il 'mi piace' dell'ex numero 10 e capitano e leggenda della Roma ad un ex compagno e amico non è sfuggito ai suoi tifosi, molti dei quali non avrebbero gradito il gesto. «Roba da matti», commenta 'FDR' su Twitter. «Capisco un like a Kostas in altre partite ma contro la Roma no», scrivono in tanti.

Non è la prima volta che Totti ci casca, che sia per un suo scivolone o per un like messo a suo nome da qualcuno del suo staff: era già successo con Gigi Buffon, al quale aveva messo 'mi piace' dopo una vittoria in uno Juve-Roma, e con Bobo Vieri che festeggiava il compleanno della Lazio. Un altro 'like' galeotto, poi, era apparso ad un commento che criticava Alessandro Florenzi (ora al Psg), ma quello fu smentito dallo stesso ex capitano romanista.

