Champions, prima volta storica: arbitro donna per Juventus-Dinamo Kiev

E' un giorno speciale per il calcio italiano ed europeo. La Uefa ha infatti designato la francese Stephanie Frappart, prima arbitro donna di una partita di Champions League maschile. La 37enne direttrice di gara è stata designata per la partita tra Juve e Dinamo Kiev in programma a Torino mercoledì sera. La Frappart ha già stabilito altri "record": prima donna ad arbitrare in campionato francese, ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League.

Sara Gama è invece la prima donna vice presidente dell'Assocalciatori. La 31enne triestina capitana della Juventus e della Nazionale è stata eletta dall'Assemblea Aic riunita oggi in video conferenza e che ha votato Umberto Calcagno nuovo presidente. Davide Biondini è il vice presidente vicario e Gianni Grazioli è il direttore generale. L'Assemblea Generale ha eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio (2020/2024).

