Maradona, Ferlaino choc contro Cabrini: «Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio»

Dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona fecero scalpore le dichiarazioni di Antonio Cabrini, che disse che se l’argentino avesse giocato alla Juve e non al Napoli, forse sarebbe ancora vivo. Parole su cui l’ex ‘Bellantonio’ era poi tornato spiegando come volesse solo dire che l’ambiente di Torino lo avrebbe forse, rispetto a quello napoletano, maggiormente ‘protetto’ e portato sulla retta via.

La replica di oggi dell’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, però, rincara ancora la dose: nel corso di un’intervista a RaiNews24, l’ex patron azzurro ha risposto alle dichiarazioni di Cabrini tirando in ballo il caso di Gianluca Pessotto, l’ex calciatore della Juve e della Nazionale italiana che nel 2006 tentò il suicidio lanciandosi nel vuoto dal terrazzo della sede del club.

«A Cabrini rispondo: e quel giocatore della Juve che tentò il suicidio? Al Napoli non sarebbe mai successo», ha detto Ferlaino. «Cabrini è juventino, ha detto sciocchezze - ha concluso nella sua intervista - Diego non sarebbe mai andato alla Juve perché era profondamente legato alla gente di Napoli».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 20:56

