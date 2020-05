Sinisa Mihajlovic torna ad allenarsi: corsetta solitaria al centro sportivo del Bologna

Dopo la lotta alla leucemia,torna in campo ad allenarsi da solo: una immagine bellissima quella del tecnico del Bologna, che in questi giorni in cui i giocatori sono tornati al centro sportivo di Casteldebole per gli allenamenti individuali dopo l'ok della Regione Emilia Romagna, è tornato lui stesso a correre sull'erba. È passato meno di un anno da quando annunciò la sua, e poco più di sei mesi dal trapianto di midollo dello scorso 29 ottobre.La malattia, che ha affrontato a testa alta, non lo ha fermato: e le foto di oggi testimoniano la sua voglia di tornare alla sua vita di sempre. Per mesi Sinisa è stato un simbolo, per i suoi giocatori ma anche per gli avversari e i tifosi di tutta Italia che hanno applaudito la sua grande grinta nell'affrontare un nemico difficile. Stamattina tra le 9 e le 10 l'ex difensore di Sampdoria, Lazio e Inter ha varcato i cancelli per allenarsi in solitudine e respirare l'aria del campo dopo due mesi di quarantena vissuti con la sua famiglia a Roma.A Bologna è rientrato martedì mattina: per essere idealmente al fianco dei suoi giocatori, che hanno ripreso a correre. Al centro tecnico, a salutarlo, nel rispetto delle distanze sociali e dei protocolli di sicurezza, è corso pure il diesse rossoblù Riccardo Bigon, accorso a dargli il bentornato. Sinisa c'è e urla la sua voglia di ricominciare e la speranza che il calcio, come la vita, possano riprendere.