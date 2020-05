Paulo Dybala è guarito dal coronavirus. L'attaccante juventino esulta su Instagram

Leggi anche > Coronavirus, contagiato un giocatore del Torino: «In quarantena, è asintomatico»



Baciato dal sole e con le braccia aperte in segno di vittoria, con una tshirt rossa e scalzo: è la foto della felicità di Paulo Dybala alla notizia della guarigione dal coronavirus. «La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!», si limita a scrivere su Instagram il numero dieci della Juventus. Pochi giorni fa era falsamente emerso che Dybala si era sottoposto ad un ultimo tampone che era risultato nuovamente positivo: oggi la bella notizia.

Incubo finito per, che a oltre un mese dalla sua positività alè guarito. L'attaccante argentino, comunica la Juventus in una nota, «ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19 - si legge sul sito del club -. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare».