«È giusto che il calcio riparta, c'è l'ok del Cts».

Il comitato tecnico scientifico della Protezione civile ha dato parere positivo al protocollo gare della federcalcio per la ripartenza dopo l'emergenza coronavirus.

«Apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell'analisi di molti aspetti» è stato espresso dal cts, che ha però ribadito come «le norme attualmente in vigore prevedano chiare disposizioni» a proposito «della quarantena di un soggetto positivo» e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra.



ALL'ESTERO

La Premier League tornera’ in campo il 17 giugno. La Lega inglese ha ufficializzato le date per la ripresa del campionato, dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria. A dare il via, riferisce Agipronews, saranno due recuperi della 28esima giornata, Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal che erano state rinviate per la finale della Coppa di Lega. Il 19 giugno, invece, si disputerà il primo turno integrale, a porte chiuse e in diretta tv, come tutte le altre gare fino a fine stagionea stagione, fra Sky Sports, BT Sport, BBC Sport e Amazon Prime. «E’ importante garantire a quante più persone possibili di poter vedere le partite da casa», ha spiegato l’amministratore delegato della Lega inglese, Richard Masters.

Serie A , c'è la data della ripartenza del campionato di calcio: sarà il 20 giugno. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ,è andato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per comunicate la data di ripartenza del campionato di calcio, che da quanto emerso nella riunione con le componenti della Federcalcio sarà il. Già dal 13 giugno potrebbe essere disputata la Coppa Italia, come ha annunciato lo stessodopo l'incontro.