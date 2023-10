Salernitana, esonerato Paulo Sousa: al suo posto arriva Inzaghi

Salta la seconda panchina in Serie A. Dopo l'Empoli, che ha sostituito Zanetti con Andreazzoli, anche la Salernitana ha deciso di cambiare allenatore, esonerando Paulo Sousa: «l’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa» si legge sul sito ufficiale dei campani, «nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».

Fatali per l'ex tecnico, tra le altre, della Fiorentina i soli tre punti raccolti nelle prime otto giornate di campionato. Dopo un breve casting il patron Iervolino ha anche comunicato il nome del nuovo allenatore: «l’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra».

Per l'ex attaccante del Milan, nell'ultima stagione alla guida della Reggina, contratto fino al giugno del 2024 con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

