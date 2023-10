Roma, Mourinho spaventa i tifosi: «Non so se resto oltre il 2024». La frecciatina contro le radio romane

di Redazione web

José Mourinho spaventa i tifosi della Roma. Con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione, a giugno 2024, l'allenatore portoghese per la prima volta parla del suo futuro in un altro estratto di un'intervista a Sky Sport, e ammette di non sapere se resterà anche l'anno prossimo. «Se resto oltre il 2024? Non lo so. Prima di Budapest ho promesso ai calciatori che sarei rimasto. Dopo lo Spezia, all'Olimpico, l'ho promesso anche con i gesti che ho fatto ai tifosi che sarei rimasto qua e adesso sono qua».

Dybala come sta? Infortunio al ginocchio a Cagliari, l'esito degli esami: lesione del collaterale

Dybala, l'infortunio preoccupa la Roma. Mourinho a Dazn: «Non sono ottimista». Ipotesi distorsione

«Esiste il mourinhismo e l'anti-mourinhismo»

Quando gli chiedono se esiste il mourinhismo risponde: «Anche l'anti-mourinhismo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA