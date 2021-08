Juve, Massimiliano Allegri: «Ronaldo non vuole rimanere. Serve gente che vuole lavorare». L'attesissima conferenza stampa del tecnico bianconero ha fatto chiarezza, qualora ce ne fosse ancora bisogno, sul futuro del portoghese.

«Ieri Cristiano Ronaldo mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus: ecco perché stamattina non si è allenato e non sarà convocato per Juve-Empoli». Così in conferenza stampa Massimiliano Allegri alla vigilia della seconda giornata di Serie A.

«Dobbiamo accettare serenamente la decisione - continua il tecnico bianconero - dobbiamo tenere gente che abbia voglia di lavorare. Abbiamo tante cose da fare e grandi margini di miglioramento. Gol nelle gambe ne abbiamo: Dybala, Morata, McKennie, Chiesa, Bernardeschi, Rabiot, i difensori: saranno più distribuiti. Ronaldo è un grande campione e ha dato un grande apporto, gli auguro tutte le fortune del mondo per dove andrà a giocare. Alla Juve rimane chi ha voglia di rimanere, è molto semplice». Si attende ora solo l'ufficlità del trasferimento di CR7 al Manchester City.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 14:25

