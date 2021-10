La Roma pronta per il lancio della campagna abbonamenti: sarà il primo club in Italia

Stadi riaperti e abbonamenti pronti. La Roma sarà il primo club italiano a lanciare la campagna abbonamenti post Covid. In queste ore il club giallorosso ha messo a punto le ultime procedure che dovrebbero permettere ai tifosi di poter avere l’abbonamento prima della sfida col Napoli di Spalletti del 24 ottobre.

Costi e modalità sono ancora da svelare (ci sarà prelazione per i vecchi abbonamenti) ma la data di partenza per la vendita dei tagliandi dovrebbe essere quella di lunedì 11 ottobre. Una decisione importante dei Friedkin ammaliati dalla passione dei tifosi giallorossi che hanno fatto registrare solo sold out per la Roma di Mourinho da inizio stagione.

Un segnale importante per tutto il calcio pronto a riempire di nuovo gli stadi (al 75-80%) dopo un lungo periodo di seggiolini vuoti e silenzio causati dalla pandemia. Altri club italiani sono pronti a seguire la Roma in questo nuovo inizio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 11:03

