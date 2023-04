Roma-Feyenoord, tensione in centro: tifosi olandesi asserragliati in un pub. Scontri a Termini e in zona Colosseo

Prima le provocazioni social dei tifosi del Feyenoord, appena arrivati a Roma nonostante i divieti. Le foto Instagram davanti la Barcaccia in Piazza di Spagna, le frasi, "Ciao, ci siamo di nuovo". Poi la birra "pubblicizzata" di nuovo social. Una provocazione, e gli ultras romanisti non sono rimasti purtroppo a guardare.

In circa 200 si sono presentati incappucciati in zona Colosseo. In questo momento una trentina di ultrà olandesi è asserragliata nello "Shamrock", pub irlandese a due passi dal Colosseo . Il clima di tensione è palpabile. Fuori il locale le camionette della polizia controllano e identificano i tifosi. Ma alcuni scontri si registrano anche in zona Termini dove sono stati sorpresi altri ultrà del Feyenoord attaccati da romanisti.

(di Francesco Balzani)

