Roma-Feyenoord, 1.500 agenti per il piano sicurezza: controlli potenziati in Centro e a Termini

Roma-Feyenoord, saranno 1.500 gli agenti impiegati nel piano sicurezza: potenziati i controlli in Centro e a Termini. Massima allerta, dunque, e spiegamento di circa 1.500 uomini delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di Finanza. È il piano sicurezza, di cui si è discusso oggi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, approntato in vista della sfida di Europa League tra la Roma e il Feyenoord in programma domani allo stadio Olimpico.

Controlli nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e caselli autostradali

Controlli, di fatto, in vigore già da oggi nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e caselli autostradali. Sorvegliati il centro storico e l'area della stazione Termini.

Stop alla vendita di alcolici in Centro

Divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro nel centro della Capitale da mezzanotte alle 8 del 21 aprile. È una delle misure disposte dalla prefettura di Roma in vista della partita di Europa League Roma-Feyenoord che si disputerà allo stato Olimpico domani alle 21.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 14:39

