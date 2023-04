Tifosi del Feyenoord e del Napoli uniti: insieme allo stadio per la partita con il Milan

Alcuni gruppi della tifoseria olandese hanno accettato l’invito degli ultras del Napoli e, nella serata del 16 aprile, hanno raggiunto il capoluogo campano per omaggiare gli “amici napoletani” (non si esclude la presenza di una delegazione biancorossa al Maradona per assistere alla sfida di Champions League di domani sera con il Milan).

Il tutto è documentato da foto e video che, da questa mattina, hanno iniziato a circolare su gruppi Whatsapp e canali Telegram vicini al mondo del tifo organizzato. Ed è proprio il sodalizio tra la frangia più calda della curva del Feyenoord e i partenopei ad allarmare le forze dell’ordine, che monitorano a distanza la situazione. La rivalità tra romanisti e tifosi azzurri è ormai nota e, per questo, non si esclude che a Napoli qualcuno possa decidere di affiancare gli olandesi in una “gita non autorizzata” nella Capitale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 19:14

