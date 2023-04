Feyenoord-Roma 1-0, le pagelle: Spinazzola poco lucido, Pellegrini sperduto sul dischetto, Cristante suda 70 camicie

di Francesco Balzani

La Roma è stata sconfitta nei Paesi Bassi dal Feyenoord per 1-0 nell'andata dei quarti di Europa League. Il ritorno all'Olimpico giovedì 20 aprile.

RUI PATRICIO 6

Primo tempo senza vere parate. Nella ripresa il tiro quasi sporcato di Wieffer non sembra irresistibile.

MANCINI 6,5

Si getta con corpo e anima su tutti i palloni che provano a insidiare la porta romanista

SMALLING 6

Butta via la penna e torna a prendere la bacchetta di direttore della difesa. Concede poco, ma in due occasioni rischia di creare il buco centrale

IBANEZ 6,5

Torna a mordere dopo la batosta del derby e segna tre quarti di un gol che sarebbe pesato tantissimo. L’avversario è Gimenez, uno che non concede pause.

ZALEWSKI 6

E’ il più continuo nella doppia fase chiesta da Mou. Purtroppo si fa superare sulla discesa che porta al gol. L’unico errore di una buona partita

MATIC 5,5

Dispensa bustine di camomilla, ma il Feyenoord parte fortissimo e lo trova in difficoltà

CRISTANTE 6,5

Si incolla a Kocku sudando settanta camicie. Ripresa a raggio più avanzato, va pure vicino al gol

SPINAZZOLA 5,5

Errori di punteggiatura e poca lucidità. Ha due spunti buoni ma non trova il terminale giusto. Stanchezza? (84’ Celik sv)

PELLEGRINI 4,5

Il copione della prestazione non cambia: lavoro sporco e un po’ di paura. Il vero danno arriva quando va sul dischetto, Il peggio è che poi si perde d’animo e rischia di far capitolare la Roma. (1’st Wijnaldum 6: non c’è tempo per i ricordi da libro cuore, sfiora il pari)



DYBALA 6

Prende calci e cerca spazi puliti per lucidare il pallone. Ma i muscoli dell’adduttore tornano a far male. (24’pt El Shaarawy 6: esce la Joya, entra la voglia. Mai banale, sempre vivo)



ABRAHAM 5,5

Manca di cattiveria anche se i movimenti sembrano quelli giusti. Esce per un problema alla spalla. (58’ Belotti 5: lui usa il carattere. I mezzi tecnici però non lo aiutano)

MOURINHO 5,5

Il cliente è agitato, vorrebbe spaccare il mondo. Lui indossa i panni dell’anestetista, ma nei momenti chiave è anche sfortunato. Rivedibile la scelta Pellegrini

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 21:16

