Roberto Baggio e il rigore sbagliato a Usa '94: «Ci penso ancora prima di andare a dormire»

Domenica 13 Ottobre 2019, 14:22

Ha avuto una carriera stellare, che gli è valsa la consacrazione come uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Eppure, ancora oggi, deve convivere con quei fantasmi del passato che lo tormentano. Il primo, senza dubbio, è ilnellatraaidi«Ancora oggi, prima di andare a dormire, penso sempre a quella finale. Giocare una finale mondiale contro il Brasile era il mio sogno sin da bambino» - ha raccontatosul palco del Festival dello Sport a Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport - «».Un altro ricordo doloroso, per, è senza dubbio quello dell'esclusione dai convocati per ilin Corea del Sud e Giappone. L'ex 'Divin Codino' ha spiegato: «Anche quella è una ferita difficilmente rimarginabile. Per una volta sono disposto a passare per presuntuoso e arrogante, ma meritavo di essere convocato: avevo subito un'operazione e dopo 77 giorni ero tornato in campo, avevo fatto di tutto per esserci.».ha poi parlato della, che quest'anno appare riservata ad almeno tre squadre: Juve, Napoli e Inter. L'ex fantasista azzurro fa il punto della lotta per il titolo: «Quest'anno c'è anche l'Inter, perchéè una persona che è rimasta umile e sa fare l'allenatore, è uno che martella. Il Napoli è la principale rivale della Juve, ma i bianconeri sono ancora favoriti. Hanno una squadra fortissima, con giocatori capaci di cambiarti una partita con un singolo episodio: non penso solo a Ronaldo, che è un fenomeno, ma anche a Dybala. E poi ora hanno anche Sarri, un allenatore che ha sempre fatto bene, in ogni categoria.».