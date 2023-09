Portanova condannato per stupro, la mamma: «È innocente, la ragazza si metta una mano sulla coscienza»

di Redazione web

Manolo Portanova, il centrocampista della Reggiana ed ex Juventus, è stato condannato in primo grado a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Ma per la mamma del calciatore il figlio è «innocente in assoluto». «Da madre conosco i sacrifici che ha fatto per raggiungere il calcio professionistico, per raggiungere il suo sogno e non merita di vivere tutto questo. È un ragazzo di sani principi. Non lo dico solo io che sono la madre, ma credo che qualsiasi persona che l'abbia conosciuto o abbia avuto occasione di parlarci anche per pochi minuti lo confermerebbe. Per cui sì, è innocente, ma non secondo me, è innocente in assoluto», ha detto Antonia Langella in un'intervista alla Gazzetta di Reggio.

Portanova, la mamma: è innocente

Per il processo si attende l'appello, a Firenze. «Premesso che credo nella giustizia, e sono certa che la verità è sempre destinata ad uscire, come è ormai noto la difesa di Manolo ha presentato tantissimi elementi di prova a sostegno della sua innocenza - prosegue la madre - che, se letti con serenità avrebbero portato sicuramente a un esito completamente diverso».

Le accuse di stupro

L'episodio per cui Portanova è stato condannato in primo grado sarebbe avvenuto in un appartamento a Siena nella notte tra il 30 e 31 maggio 2021. Il giocatore, che si è sempre professato innocente, ha fatto ricorso e il processo d'appello è previsto per novembre. Dalla condanna, il giocatore, che continua a professare la sua innocenza, ha continuato ad allenarsi col Genoa senza però essere più convocato per gare ufficiali. Nel gennaio scorso, durante la finestra di mercato, il club rossoblù avviò una trattativa per il suo prestito al Bari, ma la rivolta dei tifosi pugliesi bloccò l'operazione.

