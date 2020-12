Morte di Paolo Rossi, Fulvio Collovati: «Non lo dimenticherà mai nessuno. Se ne va una persona speciale»

Fulvio Collovati è uno degli eroi del Mundial del 1982. E’ stato al fianco di Paolo Rossi nella cavalcata che ha regalato all’Italia la terza Coppa del Mondo, la più amata, la più festeggiata. Il suo ricordo di Pablito è sincero, come il loro rapporto.

Fulvio, una bruttissima notizia la morte di Paolo Rossi…

“Paolo è stato un compagno fantastico con cui ho condiviso il momento, calcisticamente parlando, più bello della mia vita. Quell’impresa ci accompagnerà per sempre e non verrà mai dimenticato da nessuno”.

In quel meraviglioso Mondiale vinto dall’Italia, Paolo Rossi è stato l’anima degli azzurri…

“In quel Mondiale, Paolo Rossi si è accesso ed è diventato Pablito. E’ stato l’uomo del Mondiale”.

Cosa si sente di dire in questo momento davvero tristissimo?

“Sono vicino alla sua famiglia. Se ne va un grandissimo calciatore che ha fatto la storia del calcio italiano ma, soprattutto, ci lascia una persona speciale”.

Le sue gesta resteranno per sempre, non crede?

“Certamente. I suoi gol, soprattutto al Mundial, hanno fatto felici tutti gli italiani e resteranno nella memoria di ogni persona di questo Paese per sempre”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 09:52

