Da Zoff a Cabrini, l'addio a Paolo Rossi dagli eroi di Spagna '82: «Se ne va un fratello». Dal Brasile: «Uccise il nostro sogno»

Sono gli eroi di Spagna '82. Coloro che insieme a Nando Martellini ci fecero gridare per tre volte "Campioni del Mondo". Per loro Paolo Rossi era «come un fratello». Dal capitano Dino Zoff a Paolo Cabrini, simboli di una nazionale che fece sognare un Paese intero. Il calcio italiano è in lutto per la morte di Paolo Rossi, e le bandiere sono a mezz'asta: è la scelta della Figc, che ha deciso di abbassarre i vessilli nella sua sede romana, in via Allegri, e soprattutto a Coverciano, la casa della nazionale, a Firenze.

«L'ho saputo cinque minuti fa, mi dispiace tantissimo. Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno». Le prime parole di Dino Zoff, appresa la notizia della scomparsa di Pablito. «Abbiamo sempre avuto un grande rapporto con Paolo, simpatico, intelligente - prosegue Zoff al telefono con l'Ansa - Era un pò che non ci sentivamo, ci avevano detto qualcosa ma non pensavo fosse così grave. I rapporti con lui erano stupendi, era simpaticissimo. Intelligente, aveva tutto per stare bene. Qualcosa difficile da capire».

«Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare». Fatica a trovare le parole Antonio Cabrini distrutto nel ricordare il goleador dell'Italia Mundial.

OMAGGIO BRASILE: «UCCISE IL NOSTRO SOGNO»

«È morto Paolo Rossi, l'uomo che fece fuori il Brasile dal Mondiale '82. E che abbiamo sempre rispettato». È l'omaggio che in queste ore il Brasile rende a Paolo Rossi, l'uomo dei tre gol alla Selecao morto a 64 anni nella notte. «Addio a Paolo Rossi, 'boià del Brasile», titola in maniera dura Globoesporte. A ricordare Pablito uno degli avversari di quella partita, Junior. «Ci siamo incrociati a Torino, lui giocava alla Juve e io al Toro - dice l'ex terzino - Era molto gentile. Ha sempre portato rispetto, e noi brasiliani abbiamo sempre avuto grande rispetto per il giocatore e per l'uomo».

