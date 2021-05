Roma eliminata dall'Europa League. Però Mourinho mette i cuoricini giallorossi al post Instagram

La Roma non riesce a rimontare i 4 gol di scarto subiti all'andata dal Manchester United ed esce in semifinale dall'Europa League. La finale sarà tra inglesi e Villarreal che con lo 0-0 a Londra ha eliminato l'Arsenal. Ma a far impazzire i tifosi romanisti sono soprattutto i cuoricini giallorossi che il futuro tecnico José Mourinho ha messo come commento nel post di Instagram sul profilo ufficiale della Roma. Un segnale di attaccamento dello Special One ancora prima di sbarcare nella Capitale.

I giallorossi, sconfitti 6-2 a Old Trafford, conquistano comunque la vittoria per 3-2 grazie a una prova d'orgoglio tra le mura amiche dell'Olimpico. Al vantaggio ospite con Cavani a segno al 39', i capitolini rispondono con Dzeko e Cristante a segno al 57' e al 60', 2-2 ancora del 'matador' al 68' e gol partita all'83' del 19enne Zalewski all'esordio. Bella prova della squadra di Fonseca che esce dal torneo a testa alta e con un risultato di prestigio. Mou ha visto tutto davanti alla tv e alla fine ecco spuntare il cuore giallorosso che fa impazzire il popolo romanista.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 00:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA