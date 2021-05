Roma-Manchester United 0-0 diretta: Mancini sbaglia la rete del vantaggio

di Giuseppe Mustica

10'pt Fallo di Mancini su Pogba, che cercava di giocare indietro il pallone. La pressione del difensore giallorosso è fallosa.

8'pt Altra occasione per la Roma, ci crede Karsdorp, che sfrutta l'errore di Shaw e arriva sul fondo. Cross per Dzeko, ma de Gea col piede si salva in angolo.

7'pt Buona azione della Roma, che coinvolge tutti gli elementi del pacchetto avanzato. Alla conclusione ci arriva Pellegrini: sinistro dal limite. Pallone di poco fuori che sembrava comunque controllato da de Gea.

5'pt Errore in uscita del Manchester United, che forte del vantaggio della partita d'andata, non ha nessuna intenzione di alzare il ritmo. E gioca con sufficienza.

4'pt Calcio di punizione per la Roma, la palla arriva in area di rigore, Mancini tutto solo davanti a de Gea sbaglia. Sul calcio d'angolo successivo, dopo la parata del portiere del Manchester, Mkhitaryan sul secondo palo spedisce sull'esterno della rete. Roma Pericolosa.

2'pt Errore di Dzeko, che cercava di servire in profondità Mkhitaryan. Ma il tocco dell'attaccante è poco dolce.

1'pt Iniziata la gara all'Olimpico, il primo pallone lo muove la formazione allenata da Solskjaer.

Le squadre hanno concluso il riscaldamento e adesso sono pronte a scendere in campo per la gara di ritorno della semifinale di Europa League. Tra pochi minuti fischio d'inizio di Roma-Manchester United.

Probabilmente l'ultima notte europea di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. A meno di miracoli sportivi che all'Olimpico si sono già visti. Ma c'è un'atmosfera diversa attorno ai giallorossi che stasera affrontano il Manchester United. Non ci saranno i tifosi sugli spalti. E non sembra, alla vigilia, nemmeno che ci sia la voglia di crederci. La testa è già al futuro, con l'arrivo di Mourinho che ha praticamente stravolto una società e una città: tutti in attesa dello Special One. Intanto però c'è da non ripetere la brutta figura della settimana scorsa all'Old Trafford. Ribaltare il 6-2 è un'impresa impossibile. Ma uscire a testa alta dalla competizione deve essere l'obiettivo. Novità per quanto riguarda le formazioni ufficiali. Non sugli uomini, ma per lo schieramento tattico giallorosso. La Roma dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: il sistema di gioco utilizzato da Mourinho.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Mancini; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; van de Beek, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 21:11

