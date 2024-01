«Il mondiale di Messi: l'apice di una leggenda», il trailer del documentario evento sul campione argentino

Arriverà su Apple TV+ il 21 febbraio "Il mondiale di Messi: l'apice di una leggenda", l'atteso documentario in quattro parti di SMUGGLER Entertainment che ripercorre la carriera sensazionale dell'otto volte vincitore del Pallone d'Oro, comprese le cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo FIFA e la vittoria dell'edizione 2022 in Qatar, in una delle finali più emozionanti di sempre. Attraverso le sue stesse parole, Messi racconta la storia della sua incredibile carriera con la Nazionale di calcio argentina, fornendo uno sguardo intimo e inedito sulla sua ricerca di una vittoria della Coppa del Mondo che ne definisse l'eredità.





"Il mondiale di Messi: l'apice di una leggenda" fa luce sull'emozionante storia del miglior atleta vivente del pianeta, quella dei suoi fedeli sostenitori in Argentina e di coloro che sono andati in pellegrinaggio in tutto il mondo per seguirne le gesta. La docuserie offre interviste intime e personali alla Pulce, oltre alle sue conversazioni con compagni di squadra, allenatori, calciatori avversari, fan devoti e commentatori sportivi che ne testimoniano l'incredibile influenza e l'impatto non solo sulla sua nazione, ma sull'intero palcoscenico mondiale.

