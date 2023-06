Milan-Verona 3-1, le pagelle: Leao è scatenato. Ibra saluta in lacrime: «Arrivato il momento di dire ciao al calcio»

di Luca Uccello

Passerella finale per Zlatan Ibrahimovic, al termine di Milan-Verona 3-1. Poco dopo il triplice fischio, con lo stadio ancora pieno, tappeto rosso verso il centro del campo per lo svedese, all'ultima apparizione in rossonero dello svedese. Scaroni, Furlani, Maldini e Massara hanno accolto al termine di due ali di giocatori e staff rossonero Ibrahimovic, in lacrime nel salutare il Milan e San Siro. Che ha diffuso sui maxischermo alcune immagini del giocatore in rossonero. A cui è stata donata una maglia con il numero 11.

«Non respiro ma va bene. Tanti ricordi e tante emozioni qua. La prima volta allo stadio. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato felicità, la seconda volta mi avete dato amore. Voglio ringraziare la famiglia e tutti quelli che mi stanno vicino. Voglio ringraziare la mia seconda famiglia: i giocatori. Voglio ringraziare il mister e lo staff per la responsabilità che mi hanno dato. Voglio ringraziare i dirigenti per l'opportunità data. Ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare i tifosi. Mi avete ricevuto con le braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi», ha annunciato Ibra.

LE PAGELLE

MAIGNAN 6 L’ultima della stagione la vive come se fosse la prima: sempre pronto, sempre da difensore aggiunto. La sua uscita con i piedi salva porta e risultato. Ma dura fino alla testata vincente di Faraoni (89’ Mirante ng)

CALABRIA 5 Il clima autunnale di San Siro frena capitan Davide (84’ Florenzi ng)

THIAW 5,5 Ngonge lo fa sedere prima una, poi un’altra volta ancora. Non benissimo insomma perché anche sul pari qualche responsabilità se la può prendere…

TOMORI 6 Senza Kjaer tocca a lui far partire l’azione dal basso. A volte a lanciare lungo per cercare un compagno libero. A spasso sulla rete del pari del Verona

THEO HERNANDEZ 5,5 Accelera poco.

TONALI 5,5 Le fatiche di un’intera stagione si sono fatte sentire tutte nell’ultima di campionato. Un’ultima a San Siro Tonali molto bassi…

KRUNIC 6 Pioli lo preferisce sempre a tutti gli altri. Meglio lui che Pobega e Bakayoko e naturalmente al fantasma Adli. Fa sempre il suo. Lo fa a modo suo. Costretto a uscire per una botta al ginocchio (71’ Pobega 6: fa legna in mezzo al campo)

MESSIAS 5 La Sud chiede il salto di qualità sul mercato. E sulla destra serve. Serve davvero un altro giocatore. Uno che salti l’uomo e crei continuamente superiorità. Lui non lo fa quasi mai (83’ Saelemaekers ng)

BRAHIM DIAZ 5 E a proposito di mercato: che ne sarà del numero 10? Il Real lo rivuole, Maldini e Massara sono disposti a perderlo. Se Brahim è questo, può tranquillamente partire (72’ De Ketelaere 6: attenzione Charles si è svegliato!)

RAFAEL LEAO 7,5 La sua partita all’improvviso vale tutti i 7 milioni di euro che il Milan ha deciso di pagargli sul prossimo contratto. Il prossimo Milan parte da lui, dai suoi piedi. Non può essere altrimenti. Quando vuole è fenomenale

GIROUD 6,5 Rete numero 13 in campionato, la 18esima in questa sua stagione da record. Dagli undici metri non sbaglia mai. Avanti con lui anche il prossimo anno. Ma non può giocarle tutte. Serve un altro attaccante. Benzema?

PIOLI 6 La Sud chiede alla società di fare un salto di qualità. Di fare mercato. Lui sorride e dentro di sé ringrazia per l’assist, per una voce in più, importante per cercare di convincere Gerry Cardinale a investire maggiormente tempo e denaro per il Milan. Perché senza la penalizzazione della Juventus l’undici rossonero sarebbe stato fuori dalla ricca Champions League

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 23:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA