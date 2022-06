Paolo Maldini e il Milan, c'è il rinnovo: «Accordo raggiunto, sono felice»

I tifosi del Milan possono (forse) finalmente dormire sonni tranquilli. Secondo quanto scrive l'agenzia ANSA tra Paolo Maldini e il club rossonero l'accordo sul prolungamento di contratto, in scadenza proprio oggi 30 giugno, sarebbe in via di definizione e ormai vicino: le parti avrebbero trovato un'intesa per il rinnovo e ora devono essere definiti solo gli ultimi dettagli amministrativi prima delle firme e l'annuncio del prolungamento.

Pochi minuti fa, intercettato fuori da Casa Milan, Maldini ha confermato l'accordo: «Abbiamo rinnovato, tutto ok - ha detto il direttore dell'area tecnica rossonero - sono felice, anche se non si vede». «Anche se all'ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e della stagione. Siamo contenti di programmare un futuro sempre vincente», ha aggiunto. «Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c'è tempo. Siamo partiti un po' in ritardo - ammette Maldini - ma recupereremo. Sono molto felice».

All'ex capitano e bandiera del Milan e il direttore sportivo Ricky Massara, nonostante lo scudetto vinto, non era ancora stato prolungato il contratto, complice una lunga trattativa complicata anche dal passaggio di proprietà tra il fondo Elliott e il fondo RedBird, che poche settimane fa hanno ufficializzato il signing prima del closing di settembre. Ora il Milan potrà dunque partire forte col calciomercato estivo: il primo acquisto, Divock Origi, è già arrivato a Milano nei giorni scorsi e attende solo di essere ufficializzato. E i tifosi, in ansia nelle ultime settimane per la firma che non arrivava, possono finalmente stare tranquilli.

