Milan, giallo Maldini e Massara: il mistero del rinnovo che ancora non c'è

C'è la firma di Divock Origi dopo aver superato le visite mediche, non ancora quelle di Paolo Maldini e Frederic Massara. Quelle ci saranno, non sono in dubbio ma quando non è ancora stato deciso. Forse oggi attraverso un comunicato ufficiale, magari domani, 30 giugno, ultimo giorno a disposizione prima della scadenza naturale del contratto che lega i due dirigenti al Milan.

Gerry Cardinale sembra non aver particolare fretta nell'ufficializzare il prolungamento. Un errore che il Milan sta pagando. Perché Botman ha scelto il Newcastle, perché secondo Le Parisien, Renato Sanches vuole andare a giocare al Paris Saint-Germain. E così ora manca un difensore centrale oltre che un nuovo Kessie. Acerbi ha un costo di 5 milioni, troppo. Così Romagnoli potrebbe tornare d'attualità soprattutto se l'offerta del Chelsea per Pierre Kalulu fosse reale, importante, irrinunciabile. Decisioni che prenderà Paolo Maldini insieme a Ivan Gazidis e alla nuova società.

Il Chelsea potrebbe provarci anche con Theo Hernandez. Ma per il momento sono solo voci. Da registrare, a proposito di voci, un ritorno di fiamma anche per Diallo, un giocatore che potrebbe lasciare Parigi, potrebbe trovare casa a Milano. A preoccupare i tifosi rossoneri continua a essere la mancata ufficialità dei rinnovi dell'ex capitano del Milan e quello del suo braccio destro. Due che hanno costruito il Milan insieme a Stefano Pioli. A Milanello, lunedì 4 luglio, per il primo giorno di lavoro, potrebbe esserci anche lui: Zlatan Ibrahimovic. Secondo le informazioni raccolte da Repubblica l'attaccante svedese avrebbe già firmato un contratto ponte da 100mila euro valido fino a gennaio per proseguire a Milanello la riabilitazione al ginocchio operato.

Se così fosse, Ibra sarà dunque presente al raduno del Diavolo. Una presenza fondamentale anche per dare continuità a un progetto che si è dimostrato vincente. Ora però bisogna confermarsi. E l'ufficialità di Maldini e Massara potrebbe essere un segnale di vitale importanza per l'ambiente rossonero.

