Locatelli: «Il Milan si è salvato in campionato ed è già una buona notizia»

di Davide Locatelli

Lasciatemi spendere due parole... non sarò di certo il tragicomico che dirà: oddio siamo stati sfortunati, meritavamo di più. NO, abbiamo meritato di finire il nostro cammino qui. Onore all'Inter che ha preparato 2 partite perfette, ed interpretate da vera squadra che voleva la finale di Champions.

Che dire di noi? Annata fallimentare, abbiamo perso tutto quello che potevamo perdere... con la Champions League che sembra un miraggio, occorre una svolta che ci si aspettava già lo scorso anno.

Come possiamo pretendere di gareggiare in una competizione europea senza attaccanti? Come possiamo avere una panchina che forse giocherebbe nel SudTirol? Sono evidenti a tutti i limiti di questa squadra.

Dopo aver conquistato la Champions e aver vinto il campionato, non siamo stati in grado di comprare un attaccante che desse il cambio al quasi 37enne Giroud e all'over 40 Ibra (mai pervenuto quest anno).

Dove sono stati spesi i soldi di tutti questi traguardi? Di certo non sono io che deve sentenziare le scelte societarie, ma onestamente: cosa pensava di ottenre Maldini con De Ketelaere, Dest, Vranckx, Thiaw, Adli e Origi? Ci siamo salvati in campionato... è già una buona notizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 12:02

