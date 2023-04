Locatelli: «Ragazzi che Milan: 4-0 al Maradona, una goduria estrema»

di Davide Locatelli

Generalmente seguo il mio Milan e mi piace raccontare la partita in corso.

Oggi, sto scrivendo che è il 75esimo e voglio lasciare il mio commento ancora a partita non terminata.

Napoli 0 Milan 4... non so come finirà, e sinceramente non voglio pensare che possiamo pareggiare a addirittura perdere questa partita.

Ragazzi... CHE MILAN!

Onestamente mi sarei "nascosto" quest oggi, tenendo le energie per il doppio confronto Champions.

Però ragazzi, che vi devo dire... vincere 0-4 contro gli alieni napoletani, è una goduria estrema!!!

In bocca al lupo ai ragazzi per la Champions, io avró l'onore di raccontarvi la partita insieme a Leggo direttamente dallo stadio San Siro... appuntamento a mercoledì 12 aprile!

