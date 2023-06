Maresca, il padre del vice di Guardiola al Manchester City è scomparso mentre il figlio vinceva la Champions. «Era allo stadio»

Giallo in casa Manchester City. Dopo la vittoria della prima storica Champions League, sono ore di apprensione in casa City. Il papà di Enzo Maresca, il vice di Pep Guardiola, è scomparso. L'uomo sarebbe scomparso proprio a Istanbul, nella notte, mentre i tifosi, la società e i calciatori festeggiavano la vittoria della finale, ai danni dell'Inter.

Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo sarebbe scomparso proprio allo stadio, mentre si stavano svolgendo i festeggiamenti per la vittoria di Champions della squadra inglese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le forze dell'ordine turche sono a conoscenza della situazione e si sono attivate per risolvere il caso.

Dopo la vittoria, si apprende, il vice di Guardiola ha cercato al cellulare suo papà Pasquale. Gli aveva chiesto di raggiungerlo a Istanbul, assistere alla partita dalla tribuna dello stadio Ataturk e poi trascorrere qualche ora con lui. Ma dal genitore nessuna risposta. L’allarme è scattato immediatamente. E le ricerche avviate dalla polizia turca, al momento senza riscontro, sono iniziate dagli ospedali per poi allargarsi all’intera città.

Chi è Pasquale De Caro

Pasquale De Caro (Enzo Maresca è stato registrato all’anagrafe con il cognome della madre) era partito da Salerno, dove vive con la famiglia, il giorno prima della finale. Pensionato, ha lavorato da ambulante al mercato ittico della città campana, ha da sempre sostenuto il figlio nella sua carriera sportiva. Fin quando, da piccolo, lo accompagnava al campetto dell’oratorio dei Cappuccini nel quartiere Carmine.

Il desiderio, non esaudito, era di vederlo giocare con la maglia della Salernitana. Ma la carriera di Enzo Maresca, tra big italiane come la Juventus e squadre straniere come il Siviglia, è stata incredibile. Pasquale, però, è sempre rimasto legato alla squadra della sua città. Ed Enzo era sempre con lui allo stadio per le partite della Salernitana.

L'uomo era uno dei soci del club Fedelissimi Antica Salerno, lo storico nucleo di tifosi della Salernitana. Anche Enzo frequentava quel club.

Domenica 11 Giugno 2023

