Manchester City-Inter 1-0, le pagelle: malasorte Lukaku, Calhanoglu spento. Dimarco è sfortunato

di Fabrizio Ponciroli

Inter ko nella finale di Champions League che sorride al Manchester City: Guardiola si impone su Simone Inzaghi 1-0 grazie a un gol di Rodri. Per la squadra inglese è la prima vittoria della Champions della sua storia. Sfortunata l'Inter che dopo lo 0-1 ha preso una traversa con Dimarco ed è andata a un passo dal pari con Lukaku.

LE PAGELLE DELL'INTER

ONANA 6,5

Giocatore di movimento aggiunto. Con i piedi si dimostra molto disinvolto. Quando c'è da parare, si fa sempre trovare pronto. Non può nula

DARMIAN 6,5

Tiene benissimo la posizione. Quando c'è da raddoppiare, è puntuale. Non si fa problemi quando c'è da spazzare alla vecchia maniera (40' st D'Ambrosio sv).

ACERBI 6,5

Ci mette tutta l'esperienza di cui dispone. A volte esagera ma l'impegno è massimale. Nella confusione, si esalta. Gladiatore.

BASTONI 6

Haaland gli scappa una volta. Per il resto conferma di essere un difensore di enorme personalità e qualità. Sul gol forse esce con troppa fretta (31' st Gosens 5,5: ci mette l'anima, non basta).

DUMFRIES 5,5

In difesa prova ad arrangiarsi anche con le maniere forti. Si vede poco in attacco dove è poco preciso e coraggioso. Va ad intermittenza (31' st Bellanova 5,5: niente di particolare, fa il suo dovere).

BARELLA 6,5

Testa alta e idee chiare. Sempre in movimento, riesce a sgusciar via in un paio di occasione mettendo paura alla difesa del City. Non gli riesce l'eurogol su errore di Ederson.

BROZOVIC 6,5

Recupera un'infinità di palloni, confermando di saper capire le intenzioni del City prima di chiunque altro. Gli manca il guizzo vincente.

CALHANOGLU 5

In un paio di azioni è particolarmente timido e non prova a far male da fuori area. Nella partita migliore, non si fa trovare pronto (40' st Mkhitaryan sv).

DIMARCO 6,5

Ci mette tanta grinta. Combatte su ogni pallone e, appena ne ha l'occasione, riparte al massimo della velocità. Colpisce una clamorosa traversa.

DZEKO 5,5

Molto utile nel gioco. Si sacrifica anche in difesa. Purtroppo, in attacco, non ha mai la palla buona per cercare la via del gol. Silenziato (11' st Lukaku 5,5: sfortunato sulla traversa colpita da Dimarco.

LAUTARO MARTINEZ 5

Aspetta il pallone per fare la differenza ma, quando arriva, fa la scelta sbagliata. L'errore condiziona il resto della sua partita.

ALL. INZAGHI 6

Imbavaglia il City con una tattica attendista e con ficcanti ripartenze. Purtroppo Rodri gli rovina il piano. La sua Inter esce a testa alta.

LE PAGELLE DEL MANCHESTER CITY

EDERSON 6,5

Con i piedi è solitamente un maestro, non in questa partita. Un disastro quando deve impostare. Si immola sul tiro di Lukaku nel finale. Decisivo.

AKE’ 6,5

Sempre preciso in ogni intervento. Non sbaglia mai.

RUBEN DIAS 7

Classe immensa e un senso tattico impressionante. Sulle palle alte è una certezza.

AKANJII 5,5

A volte perde le distanze e va in affanno, soprattutto quando l'Inter riparte velocemente. Perde due palle clamorose.

STONES 7

Lucido in ogni scelta che fa. Sa sempre come rendersi utile (37' st Walker sv).

RODRI 7,5

Qualche tocco in più non necessario quando ha la palla tra i piedi. Poi segna il gol che vale la vittoria con grande freddezza. Speciale.

BERNARDO SILVA 5,5

Viene anestetizzato dall'ottima difesa nerazzurra. Si accende solo una volta ma la conclusione è fuori dallo specchio dalla porta. Importante nell'azione del gol di Rodri.

DE BRUYNE 6

Quando inizia a trovare il giusto ritmo, deve uscire per infortunio (35' pt Foden 6,5: qualche bella idea, va vicino al 2-0).

GUNDOGAN 6

Gira a vuoto e perde anche diversi palloni nel primo tempo. Nella ripresa cambia ritmo e diventa utile.

GREALISH 6

Prova, in ogni modo, ad inventare la grande giocata ma non è ispirato. Va a momenti. Comunque, è sempre pericoloso.

HAALAND 5,5

Si libera una sola volta ma calcia male. Per il resto fa a sportallate con tutti senza trarne particolare vantaggio.

ALL. GUARDIOLA 6,5

Non la miglior prova del suo City ma, finalmente, arriva la tanto sospirata prima Champions League alla guida del City. La qualità della rosa paga.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 23:04

