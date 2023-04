Stellini-De Zerbi, prima la lite e poi l'espulsione durante Tottenham-Brighton. Cosa è successo Video

Accesa discussione, prima dell'inizio del match di Premier League tra Tottenham e Brighton, fra gli allenatori italiani delle due squadra Cristian Stellini e Roberto De Zerbi.

Alce affamata entra in ospedale e mangia una pianta: stupore tra pazienti e medici

Un faccia a faccia fra i due dopo la stretta di mano, in cui più volte De Zerbi ha puntato il dito verso Stellini (vice di Conte, subentrato dopo il suo addio come allenatore degli Spurs fino a fine stagione). Non è ancora chiaro cosa abbia causato questo confronto.

Al 59' è arrivata l'espulsione per De Zerbi e Stellini

Poi per Roberto De Zerbi e Cristian Stellini al 59' è arrivato il cartellino rosso. Espulsi, tutti e due, dopo una rissa tra panchine scoppiata poco dopo che la Var ha cancellato il gol del possibile 2-1 del Brighton. Ennesimo atto di una rivalità tra i due allenatori scoppiata davanti alle telecamere poco prima del fischio d’inizio.

Stellini e De Zerbi hanno cominciato a litigare prima ancora del fischio d’inizio della partita



pic.twitter.com/WW0vajJDwg — Ada Cotugno (@ada_cotugno) April 8, 2023

Lite Stellini-De Zerbi, nervi tesi prima di Tottenham-Brighton: cosa è successo https://t.co/h0hbg0sWqp — Leggo (@leggoit) April 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA