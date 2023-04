Scontri tra ultrà prima di Sampdoria-Cremonese: tre feriti e 38 identificati

Scontri tra ultrà della Sampdoria e della Cremonese a Marassi intorno all'ora di pranzo nei pressi dello stadio 'Ferraris', dove alle 16.30 andrà in scena lo scontro salvezza tra blucerchiati e grigiorossi. Al momento due sono tre feriti portati entrambi al Policlinico San Martino in codice giallo. Diversi tifosi sono stati trasferiti in questura per essere identificati.

Cosa è successo fuori dal “Ferraris”

La polizia, assieme alla Digos, sta cercando di ricostruire quanto accaduto e, secondo le prime ipotesi, sembra che alcuni dei tifosi grigiorossi fossero all'interno di un bar quando qualcuno li ha avvertiti che stava arrivando un gruppetto di tifosi sampdoriani. A quel punto i due gruppi si sono affrontati a colpi di cinghie e spranghe e hanno fatto volare fumogeni, bottiglie di birra e tavolini del bar. Gli inquirenti non escludono che la rissa sia stata decisa a tavolino.

