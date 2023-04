Alce affamata entra in ospedale e mangia una pianta: stupore tra pazienti e medici

di Redazione web

Probabilmente aveva troppa fame. E nel suo habitat, l'alce, non riusciva a trovare cibo, così l'animale è entrato in un ospedale di Anchorage, città dell'Alaska, lasciando nel più completo stupore, pazienti, medici che lo hanno visto entrare dalla porta d'ingresso dell'ospedale.

In cerca di cibo

Il cervide affamato, infatti, è riuscito (non si sa come) ad entrare del tutto indisturbato nel campus del Providence Health Park, semplicemente passando sotto i sensori delle porte automatiche dell’edificio, che ovviamente hanno permesso all'alce di entrare.

A stomaco vuoto

Un volta all'interno, l'animale, la cui stazza è imponente, come si può vedere dal filmato catturato dalle telecamere interne dell'ospedale, si è diretta verso una pianta per mangiarla, ma le guardie giurate del nosocomio sono prontamente intervenute per allontanare il cervide, costretto ad uscire per cercare cibo. Non è la prima volta che un alce entra in uno degli edifici del complesso ospedaliero e gli orsi hanno già tentato di entrare nel pronto soccorso.



