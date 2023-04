Milan-Empoli 0-0, le pagelle: Rebic sbaglia tutto, rispedite Origi al Liverpool. Theo improponibile come i suoi capelli

di Luca Uccello

MAIGNAN 6 Magic Mike lo fa Perisan nell’altra porta…

CALABRIA 5,5 Corre tanto. Avanti e indietro. Quando finisce la benzina Pioli lo toglie (62’ Florenzi 6,5: l’occasione migliore della ripresa è la sua ma la palla finisce sul palo. Serve anche un assist vincente ma Giroud segna con un braccio…)

THIAW 6 Tutto semplice. Tutto troppo semplice per essere vero…

TOMORI 6 Copia e incolla da sopra…

THEO HERNANDEZ 5 Capelli improponibili come la sua prestazione al rallentatore…

BENNACER 5 Non riesce a far girare la squadra, ad aumentare i giri di un motore che non è quello messo in pista a Napoli (62’ Brahim Diaz 5: lui è così si accende e si spegne come niente. Ha il fuoco d’artificio sul destro, a due passi da Perisan ma la sbaglia!)

TONALI 6 Lui c’è sempre. È ovunque. La velocità del gioco non passa per forza dai suoi piedi.

SAELEMAEKERS 6 Prova un altro slalom speciale. Questa volta cade prima di arrivare all’arrivo…

POBEGA 5 Niente di che. Può fare meglio? Probabilmente sì…

REBIC 4 Sbaglia tutto davanti alla porta. Stagione da dimenticare (70’ Rafael Leao 6: ci prova ma non gli riesce niente per questioni di centimetri…)

ORIGI 4 Restituitelo “gratis” al Liverpool (70’ Giroud 6,5: a prescindere da quel tocco di braccio, Oliviero è tutta un’altra cosa)

PIOLI 5 Cinque cambi, tante novità, nessuna risposta. Insomma un’occasione sprecata per la corsa Champions League. Nessun allungo sull’Inter e nemmeno per chi insegue. La Lazio può allontanarsi, Roma e Atalanta avvicinarsi. E ora c’è il Napoli, una doppia sfida che vale tanto, tantissimo. Lì non si può sbagliare. Non si può giocare come contro l’Empoli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 23:04

