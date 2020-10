Lazio, paura Covid: assenti Immobile, Luis Alberto e altri tre. Si attende l'esito dei tamponi

Preoccupazione in casa Lazio in vista della partita di Champions League di domani sera sul campo del Bruges. Ben cinque giocatori erano assenti dalla rifinitura di stamattina a Formello, dove Simone Inzaghi sta preparando il match europeo in vista domani sera: e sono nomi pesanti, quelli di Immobile, Luis Alberto e Lazzari, più il nuovo acquisto Andreas Pereira e l’esterno Djavan Anderson.

Solo 12 i calciatori della prima squadra in campo, ai quali l'allenatore biancoceleste è stato costretto ad aggiungere i giovani della Primavera. E la paura Covid è dietro l'angolo, perché oggi dovrebbe arrivare l'esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri dall'Uefa, passaggio obbligato prima della partita in Belgio. La Lazio deve rinunciare con ogni probabilità anche a Leiva e Luiz Felipe e forse anche al portiere Strakosha: nelle prossime ore se ne saprà di più.

