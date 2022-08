Lazio-Inter 3-1, pagelle: Luis Alberto e Pedro da sogno. Per Sarri la serata perfetta

di Enrico Sarzanini

Lazio-Inter 3-1, le pagelle dei biancocelesti

Provedel 6,5 Attentissimo fin dalle prime battute quando c'è da uscire lo fa senza esitazione. Nella ripresa è in ritardi sulla rete di Lautaro ma è gravo a negare il raddoppio a Dumfries

Lazzari 6,5 Gioca nonostante l'attacco influenzale che lo ha colpito ma è chiaro che la brillantezza non può esser quella mostrata nelle prime due gare ma è sempre sul pezzo. Provvidenziale il taglio su Lautaro. (25' st Hysaj 6,5: bravissimo a disinnescare il neo entrato Correa).

Patric 7 Argina a dovere le incursioni di Di Marco strappando spesso l'applauso dello stadio è come sempre molto attento nelle chiusure.

Romagnoli 7 Interamente dedicato a Lukaku, ingaggia un bel duello con l'attaccante belga che non riesce mai ad essere pericoloso. Con lui in mezzo alla difesa è tutta un'altra musica.

Marusic 6,5 Quella con Dumfries è una vera e propria battaglia, l'Inter batte molto quella fascia e per lui è una serata di straordinari che completa pur con qualche sporcatura.

Milinkovic 7 La palla per il vantaggio di Anderson è un vero e proprio cioccolatino solo da scartare, la normalità per un giocatore di talento come lui.

Cataldi 7 Dinamicità e questa volta davvero tanta sostanza a centrocampo dove c'è da lottare con il coltello tra i denti e dove non si tira mai indietro. (38' st Marcos Antonio 6.5: c'è da gestire e lui lo fa alla grande).

Vecino 6,5 Altra prova di carattere per l'ultimo arrivato che pur facendosi vedere poco, fa un importante lavoro sporco al servizio dei compagni. (12' st Luis Alberto 8: entra ed infila la palla sotto al sette. Sièario chiuso).

Anderson 7 Bravo a tenere alta la squadra con un pressing asfissiante spesso preferisce ripiegare ma quando prova ad affondare trova il meritato vantaggio con una perfetta incornata. (38' st Cancellieri 6,5: sfiora il poker biancocelesre).

Immobile 7 Sempre sul pezzo si scalda fin dall'inizio sfiorando in un paio di occasioni la rete che è in effetti l'unica cosa che gli manca in una serata in cui si è messo al servizio dei compagni.

Zaccagni 6,5 Nella prima mezz'ora non riesce mai a trovare l'affondo ma quando al 34' va vicino al vantaggio trova coraggio ed energie insperate. (12' st Pedro 8: un leone in campo che non molla mai suo l'assist per Luis Alberto sul 2-1 chiude con la rete del 3-1).

Sarri 8 Ancora una volta la incarta ad Inzaghi ma questa volta la vittoria è ancora più nitida al termine di una gara tatticamente impeccabile

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 22:55