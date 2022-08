Diretta Lazio-Inter alle 20:45. Le probabili formazioni: Lazzari rischia il forfait, Gagliardini favorito su Calhanoglu

Oltre 50.000 spettatori all'Olimpico per Lazio-Inter, gara valevola per la terza giornata di Serie A e primo vero big-match del campionato. I biancocelesti sono imbattuti da tre partite casalinghe contro i nerazzurri in campionato (2 vittorie, 1 pareggio). Sarà la gara dei tanti ex, a partire da Simone Inzaghi, l'allenatore che nell'era dei tre punti a vittoria conta più panchine con la Lazio (197), fino a Joaquin Correa, a segno nell'ultimo turno di campionato contro lo Spezia. Gara speciale anche per Milinkovic: il centrocampista ha realizzato cinque gol contro i nerazzurri nelle ultime sette sfide e tra tutte le squadre del campionato, l'Inter è la sua vittima preferita. In attesa del calcio d'inizio, ecco dove seguire il match e le probabili formazioni

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku

Dove vedere Lazio-Inter

Il calcio d'inizio è in programma oggi, venerdì 26 agosto, alle ore 20:45. L'incontro verrà trasmesso in esclusiva in streaming su Dazn. La diretta testuale dell'incontro sarà disponibile su questa pagina.

