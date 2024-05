Lazio-Empoli 2-0, le pagelle: Patric si trasforma in bomber, Mandas tiene blindata la porta. Immobile appannato

di Andrea Iustulin

MANDAS 7 Poco preciso nei rilanci ma fra i pali dimostra il motivo per cui Tudor continua a dargli fiducia. Tre grandi interventi per tenere blindata la porta.

PATRIC 7 Si trasforma in attaccante realizzando la rete della vittoria. In difesa non soffre mai gli sterili tentativi toscani.

ROMAGNOLI 6,5 Pomeriggio tranquillo per il numero 13, tiene a bada Caputo senza affanni e guida il reparto con serenità.

HYSAJ 6,5 Riproposto nuovamente in difesa dopo Monza, l’albanese argina un ispirato Cancellieri, lucido nell’azione del raddoppio.

LAZZARI 6 La difesa dell’Empoli gli impedisce di accelerare e questo limita tutto il suo potenziale, i suoi cross da fermo non creano mai pericoli.

GUENDOUZI 5,5 Partita opaca con troppi palloni sbagliati, non riesce a prendere le redini del centrocampo biancoceleste. (65’ Vecino 7: Impatto decisivo dell’uruguaiano con la seconda rete consecutiva, a differenza di Monza questa vale tre punti).

KAMADA 6 Alterna buone giocate in fase di riconquista del pallone ad errori durante la costruzione della manovra. Non migliora il suo rendimento nella ripresa quando viene alzato a ridosso della punta. (87’ Cataldi 6: Pochi minuti per festeggiare il raddoppio).

MARUSIC 6 Prestazione ordinata per il montenegrino che tiene la corsia mancina senza sofferenza.

FELIPE ANDERSON 5,5 E’ il giocatore con più talento in campo ma non riesce mai ad accendere la scintilla. Prova a duettare con i compagni ma intorno a lui non trova mai nessuno. (65’ Rovella 6: Tanta aggressività e un cartellino giallo).

ZACCAGNI 6 Per la prima volta da trequartista ma fatica ad ingranare, quando si allarga i risultati non migliorano. Nota di merito il calcio d’angolo del vantaggio. (76’ Pedro 6,5: Mette a referto un assist per il raddoppio).

IMMOBILE 5,5 La difesa ospite lascia spazi ma il centravanti biancoceleste non ne approfitta. Impensierisce Caprile in una sola occasione. (65’ Castellanos 6: Entra per gestire il risultato, si guadagna un paio di falli per far respirare i compagni).

TUDOR 6 La Lazio non brilla ma trova tre punti importanti per l’Europa League e festeggiare i 50 anni dal primo scudetto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA