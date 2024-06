Elezioni europee, fila unisex ai seggi di Padova e Milano per «proteggere» transgender e non binari: scoppia la polemica

di Redazione web

Le elezioni europee si avvicinano. Dopo Milano, anche il Comune di Padova opta per le le file uniche ai seggi elettorali dell'8 e 9 giugno. Il motivo? Eliminare ogni imbarazzo per le persone transgender e non binari, ovvero chi sta cambiando il sesso di nascita e chi non si riconosce né nei maschi né nelle femmine. Dunque, niente più divisione tra maschi e femmine. Certo, la legge prevede che liste siano divise in maschi e femmine, ma il secondo vadecum padovano distribuito ai presidenti dei seggi, si potrà scegliere se aderire o meno. Francesca Benciolini, assessora ai Servizi anagrafici spiega al Corriere della Sera che «alcuni cittadini che non si recano alle urne proprio per evitare queste situazioni di disagio». Non mancano le polemiche da parte del centrodestra: il consigliere leghista Ubaldo Lonardi si è detto «profondamente indignato, è un'indicazione assurda».

La problematica

Ancora oggi, in Italia sono migliaia le persone aventi diritto al voto che non sono in possesso di documenti conformi alla propria identità e che sono costrette a un coming-out forzato e pubblico in occasione del voto al seggio elettorale, ambiente spesso impreparato ad accoglierle.

Non è la prima volta

Non si tratta di una novità. La decisione è stata adottata già nel 2023 in occasione delle elezioni valevoli per la regione Lombardia e, di conseguenza, reiterata nel 2024 in occasione delle elezioni europee. Accogliere in modo inclusivo evita di mettere in imbarazzo le persone che decidono di recarsi a votare, costringendole ad eventuali coming out forzati una volta giunte davanti al bivio posto dall’identificazione in uno dei due registri. Una condizione che, oltre a costituire motivo di imbarazzo e di diffamazione, favorisce l’assenteismo, costituendo un ostacolo alla partecipazione democratica al voto.







Giovedì 6 Giugno 2024

