Nina morta a 44 anni in un incidente in autostrada, Andrea Bocelli scrive al marito e ai tre figli. Il messaggio di speranza

Mamma Nina, 44 anni, era in vacanza con il marito e i tre figli quando, lo scorso 11 maggio, ha perso la vita in un tragico incidente incidente sull'autostrada del Brennero tra Bolzano e Egna. La donna olandese, 44 anni, è stata l'unica vittima dello schianto nel quale il resto della famiglia è sopravvissuta, seppure distrutta dal dolore. A ridosso del funerale, i familiari di Nina Pronk hanno ricevuto un messaggio di condoglianze davvero speciale. Il noto cantante Andrea Bocelli ha infatti inviato una lettera di conforto, come racconta Peter Velenturf Senior, genero della vittima, al quotidiano Alto Adige.

Il messaggio di Andrea Bocelli

«Nessuno muore finché vive nel cuore e nella memoria di chi resta», ha scritto Andrea Bocelli nella lettera indirizzata al marito di Nina, Peter Alexander, e ai tre figli Senne, Liv e James. Le parole del celebre tenore italiano hanno portato un po' di conforto in un momento di immenso dolore per la famiglia Pronk.

La vacanza tragica

La famiglia era partita per l'Italia a inizio maggio per trascorrere qualche giorno di vacanza sul lago di Garda, come già avevano fatto in passato.

L'incidente

L'incidente si è verificato durante il viaggio di rientro, a pochi chilometri da Bolzano. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, Nina è morta sul posto. La perdita ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi la conosceva, ma il messaggio di Bocelli ha rappresentato una piccola, ma importante consolazione per la famiglia. «Questa lettera è stata una luce nel buio per noi», ha detto Peter Velenturf Senior. I

