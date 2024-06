Natisone, la famiglia di Cristian non si arrende: «Speriamo di trovarlo vivo». L'inchiesta sulle telefonate e gli elicotteri

Mentre le salme di Bianca Doros e Patrizia Cormos, le due ragazze morte nel Natisone dopo essere state travolte dalla piena lo scorso 31 maggio, sono state trasferite in Romania, Paese d'origine, si continua a cercare il corpo di Cristian Casian Molnar, l'amico 25enne che era con loro e le aveva abbracciate pochi minuti prima del dramma. Sono passati ormai sei giorni: si continua a setacciare il fiume e sono stati trovati anche degli indumenti, che però non appartengono al giovane, scrive il quotidiano Il Gazzettino.

Le ricerche fino a domenica

Da venerdì sera a Premieracco è presente sul posto anche il fratello di Cristian, arrivato dalla Romania per assistere alle ricerche a cui partecipano un'ottantina di persone con elicotteri, droni e varie imbarcazioni, tra volontari della Protezione civile e vigili del fuoco. Le ricerche - fa sapere il sindaco di Premariacco Michele De Sabata - andranno avanti almeno fino a domenica. «Nessuna nuova, purtroppo - ha riferito sui social -. Oggi i sub hanno fatto un grande lavoro, i droni del Comune di Udine sono stati super, i pompieri non si commentano, si amano, così come i volontari della Protezione civile».