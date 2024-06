Stefano Molducci, trader assolto dall'accusa di omicidio del papà: «Avevamo perso 1,3 milioni, ma non l'ho ucciso»

Il figlio, studente di Medicina, era finito a processo con l'accusa di aver pianificato per un movente economico l'assassinio del padre, con un sovradosaggio degli stessi medicinali che l'uomo assumeva. La badante per essere colei che aveva acquistato i farmaci necessari e poi li avrebbe somministrati. Ma per i giudici della Corte di assise di Ravenna i due vanno assolti entrambi, perché il fatto non sussiste.