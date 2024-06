Raffaella Mennoia, l'errore medico con diagnosi sbagliata che le ha cambiato la vita: «Vivisezionata con esami mortificanti»

di Cristina Siciliano

Brutta esperienza per Raffaella Mennoia che ha segnato il corso della sua vita. L'autrice televisiva nelle sue ultime Instagram stories ha spiegato nel dettaglio di essere stata vittima di un errore medico: le fu diagnosticata una malattia autoimmune di cui, in realtà, non soffriva. Una vicenda che «non augura a nessuno» e proprio per questo, Raffaella Mennoia, ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda. «Racconto questa storia con un po' di fatica - ha sottolineato -. Se non l'ho fatto fino ad adesso è perché penso che il dolore vada vissuto in maniera intima e non manifestato sui social».

La diagnosi sbagliata

«Oggi vi racconto quella che è stata la mia esperienza e poi ognuno di voi è libero di fare le proprie valutazioni - ha sottolineato Raffaella Mennoia nelle sue Instagram stories -. Qualche anno fa, dopo aver avuto dei disturbi a una gamba tipo mancanza di forze, crampi, dolori come delle fitte dietro al polpaccio, ho iniziato a fare risonanze magnetiche, esami invasivi e dolorosi.

La neuropatia

La responsabile della redazione di Uomini e donne ha aggiunto: «Dopo alcune visite sono iniziate le indagini del perché anche stessi perdendo il tono muscolare nonostante mi allenassi. Fino a quando facendo un esame mi diagnosticano questa malattia del sistema immunitario: la neuropatia. Questa si cura con delle immunoglobuline e cortisone. Quindi inizio con queste cure, mio malgrado, visto che la diagnosi è stata abbastanza impietosa. Non sto qui a dirvi cosa significava per me entrare in quel reparto, confrontarmi con il dolore e la malattia degli altri. Fino a quando inizio a convincermi che quello che mi avevano diagnosticato non poteva essere così. Quindi inizio a vedere sul web e decido di partire per il Minnesota. Qui vengo visitata e ricoverata e per fortuna la diagnosi mi dà ragione».

L'esperienza

«Non voglio entrare nello specifico però mi dicono che è un'altra cosa e non una malattia autoimmune - ha aggiunto -. Sono passati trent'anni e probabilmente la diagnosi a esclusione era corretta. Perché non ho denunciato? Perché ero stanca. Volevo mettere un punto e una croce a questa cosa. Non ce la faccio a seguire processi e spero che nessuno passi quello che ho dovuto affrontare io. Quindi, a fronte di un medico che ha sbagliato la diagnosi, per fortuna c'è stato un altro che mi ha dato la giusta indicazione. Ho fatto fatica a ragionare altrimenti lo avrei raccontato anni fa. Questa mia esperienza mi ha fatto avvicinare a chi è malato, la ricerca è importante».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 09:46

