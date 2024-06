Scontro tra treni nella notte, almeno 4 morti. Panico per 300 passeggeri: uno dei convogli trasportava sostanze chimiche

di Redazione web

Un grave incidente ferroviario si è verificato nella notte a Pardubice, nella Repubblica Ceca, a circa cento chilometri a est di Praga. Un treno espresso notturno diretto alla cittadina ucraina di Chop, situata al confine con la Slovacchia, si è scontrato frontalmente con un treno merci. L'incidente ha coinvolto oltre 300 passeggeri che si trovavano a bordo del treno espresso.

Le vittime

Il bilancio provvisorio delle vittime è tragico: quattro morti e almeno 23 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Il ministro dell'Interno ceco, Vit Rakusan, si è recato immediatamente sul luogo dell'incidente per valutare la situazione e ha rilasciato dichiarazioni in cui ha espresso cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti. Anche il ministro dei trasporti, Martin Kupka, ha raggiunto il sito del disastro per seguire da vicino le operazioni di soccorso e le prime indagini. Il primo ministro ceco, Petr Fiala, ha definito l'incidente una «grande tragedia» e ha espresso le sue condoglianze ai parenti delle vittime, sottolineando l'impegno del governo nel fornire tutto il supporto necessario. «È un momento difficile per il nostro Paese», ha dichiarato Fiala, «e siamo tutti vicini alle famiglie colpite da questa terribile perdita».

L'incidente

Secondo quanto riferito dalla portavoce dei vigili del fuoco locali, Vendula Horakova, il treno merci coinvolto nell'incidente trasportava carburo di calcio, una sostanza chimica altamente infiammabile.

I disagi

L'incidente ha provocato l'interruzione del principale collegamento ferroviario tra Praga e la parte orientale del Paese, creando notevoli disagi per i pendolari e i viaggiatori. Le autorità hanno avviato un'indagine approfondita per determinare le cause dello scontro. Nel frattempo, le operazioni di soccorso continuano, con i vigili del fuoco e il personale medico impegnati a prestare aiuto ai feriti e a mettere in sicurezza l'area. Il governo ceco ha annunciato l'istituzione di una commissione speciale per esaminare le circostanze dell'incidente e valutare eventuali misure per migliorare la sicurezza ferroviaria nel Paese. «Dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire che tragedie simili si ripetano in futuro», ha concluso il ministro dei trasporti Martin Kupka.

