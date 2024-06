Tale e Quale Show, Loretta Goggi dice addio: una cantante potrebbe prendere il suo posto

di Redazione web

Loretta Goggi ha annunciato l'addio a Tale e Quale Show. La cantante di "Maledetta Primavera" ha spiegato così la sua decisione: «Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l'arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente. Dopo tanti anni, vorrei tornare a sentirmi libera e fermarmi un po', godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote. Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show». Ma quindi chi prenderà il suo posto? Il nome di una nota cantante sarebbe in pole position.

Chi sostituirà Loretta Goggi?

La cantante che potrebbe sostituire Loretta Goggi a Tale e Quale Show potrebbe essere Orietta Berti che, in una recente intervista rilasciata a Tag24 ha spiegato: «Se sono veri i rumor e se mi piacerebbe sostituire la grande Loretta Goggi a Tale e Quale Show? Sì a me piacciono tutte le novità.

Loretta Goggi a Tale e Quale

Loretta Goggi è stata una delle colonne portanti della giuria di Tale e Quale Show. La cantante, infatti, ha fatto parte del cast del programma di Rai 1 dal 2012 fino a oggi. Nel suo post Facebook, dopo avere annunciato che non ci sarà nella prossima edizione, ha aggiunto: «Tale e Quale è un programma che resterà sempre nel mio cuore».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 13:24

