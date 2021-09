Lazio-Cagliari 2-2, le pagelle: Luiz Felipe sbandato e Reina in serata storta. Non bastano Immobile e Milinkovic

REINA 5

Non è stata certamente la sua migliore serata. Sul primo gol è troppo fuori dai pali e si fa beffare su pallonetto.



LAZZARI 6

Salva su un tiro a botta sicura di Joao Pedro ma quando si deve proiettare in avanti preferisce non osare troppo. (29' st Marusic 6: ci prova fino alla fine).



LUIZ FELIPE 5

Sul raddoppio sardo si perde Joao Pedro che lo manda in barca e serve Keita che ha tutto il tempo per piazzare la palla. Sbandato.



ACERBI 5,5

Decisiva la deviazione sul tiro di Nandez che finisce sul palo ma così come nelle ultime prestazione è sembrato molto meno incisivo. Un bel problema per Sarri.



HYSAJ 5

Dopo un promettente avvio di stagione è in un momento di involuzione, Mazzarri lo caòpisce e batte quella fascia.



MILINKOVIC 6,5

Si ritrova dopo due gare sottotono, sfiora il gol in almeno un paio di occasioni , con il contagiri il suo cross a portare per la testa di Immobile che sblocca.



LEIVA 5

In affanno fin dall'inizio non riesce a trovare i giri giusti sul gol del pareggio del Cagliari tiene in gioco Joao Pedro. (19' st Cataldi 7: toglie la rete dalla porta e la Lazio dagli impicci).



LUIS ALBERTO 5,5

Come al solito è bravo ad innescare Immobile ma non riesce mai ad essere incisivo. Le sue giocate mancano tantissimo alla Lazio. (42' st Akpa Akpro, sv).



FELIPE ANDERSON 6,5

Sulla fascia corre tantissimo costringendo subito Ceceres al giallo. Convinto fin dall'inizio non molla di un centimetro. (42' st Moro, sv).



IMMOBILE 6,5

Quinto sigillo per il capitano biancoceleste che capitalizza le tante occasioni capitate alla squadra alla prima occasione. Ci riprova nella ripresa ma Cragno dice no.



PEDRO 5,5

Si danna l'anima, cerca invano un varco nella difesa del Cagliari. Complice la stanchezza perde sempre più lucidità. (19' st Zaccagni 6,5: qualche buono spunto).



MARTUSCELLO 5,5

Esordio agrodolce al posto di Sarri. Serviva una vittoria che non è arrivata, la squadra ancora non ha recepito i dettami dell'allenatore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA