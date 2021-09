Diretta Lazio-Cagliari, live alle 18: probabili formazioni e dove vederla

Un inizio scintillante, con nove reti in due partita tra Empoli e Spezia. Poi la flessione, giunta alla coincidenza con il primo big match della stagione (perso a San Siro contro il Milan per 2 a 0) e con l'esordio europeo in Europa League. Nessuna rete, per giunta, negli ultimi 180' giocati, della Lazio, anzi una si: nella porta sbagliata però, quella contro il Galatasaray di Strakosha che è valsa tre punti nel girone di coppa per i turchi. Ora è tempo di resettare tutto però, in casa biancoceleste, Sarri lo sa e i giocatori pure: quale migliore occasione per farlo dinanzi all'Olimpico e contro un avversario alla portata, il Cagliari, che in settimana ha anche cambiato allenatore, sollevando Leonardo Semplici dall'incarico per affidarlo al vecchio lupo di mare Walter Mazzarri. L'incontro sarà diretto da Davide Ghersini, della sezione di Genova, a partire dalle ore 18. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-CAGLIARI

Lazio-Cagliari, le probabili formazioni

Maurizio Sarri tornerà in campo all'Olimpico con l'11 tipo, senza dare spazio a turnover e soluzioni alternative dopo gli ultimi due risultati negativi. In attacco quindi Immobile sarà affiancato nuovamente da Pedro e Felipe Anderson, mentre a centrocampo insieme titolari Milinkovic-Savic, che ad Istanbul era stato sostituito da Akpa-Akpro, e Luis Alberto, con in mezzo Leiva. Coppia di centrali Luiz Felipe-Acerbi, mentre sulla destra correrà Marusic e non Lazzari.

Quale modulo per Mazzarri, se non il suo caro e fedele 3-5-2? Davanti il tecnico toscano farà a meno di Pavoletti, così come aveva fatto Semplici nell'ultima panchina in Sardegna, e la coppia di punte dovrebbe essere formata dal duo Joao Pedro-Balde Keita. Molti indisponibili nei due reparti retrostantei, e il tecnico dovrebbe fare a meno anche di Rog, Godin e Strootman. I quinti di centrocampo saranno a destra Zappa e a sinistra Dalbert, mentre in mezzo prenderanno posto come mezzali Nandez e Deiola. Difesa a tre con Caceres, Ceppitelli e Carboni, tra i pali il solito Cragno.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Walter Mazzarri

Dove vederla in tv e streaming

Lazio-Cagliari è un'esclusiva Dazn, quindi sarà visibile solo sul sito ufficiale da desktop e sull'app ufficiale da device mobile come smartphone, tablet, ecc. Come soluzione alternativa, se si è in possesso di smart tv, è possibile installare la medesima applicazione sul televisore per vedere la partita comodamente dal proprio divano di casa.

