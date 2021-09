Lazio-Cagliari, un solo cancello aperto per settore: tifosi in fila e maxi assembramenti

Lazio-Cagliari, si entra con il green pass ma il distanziamento è un vero e proprio miraggio. E no, il comportamento dei tifosi biancocelesti non c'entra: per entrare all'Olimpico, infatti, occorre affrontare tre diversi controlli e con un solo cancello aperto per ogni settore è logico che vengano a formarsi maxi assembramenti.

Per ogni ingresso ci sono quattro tornelli, e con un solo ingresso aperto per settore, i tifosi della Lazio sono stati costretti ad accalcarsi. Gli ingressi, poi, sono molto lenti a causa delle varie fasi da affrontare per entrare allo stadio: prima il controllo della regolarità del green pass, poi l'accesso ai tornelli con i biglietti elettronici o cartacei, successivamente quello di sicurezza da parte delle forze dell'ordine e, infine, il controllo incrociato del titolo di ingresso con il documento di identità da parte degli steward. Addio al distanziamento, con buona pace delle buone pratiche contro il contagio.

