Juventus-Napoli, Lapo Elkann attacca l'arbitro Fabbri: «Complimenti, ti regalerei degli occhiali»

di Redazione web

Juventus-Napoli è finita da più di 12 ore con la vittoria degli azzurri per 1-0, ma le polemiche non si fermano. Al coro degli juventini arrabbiati si unisce anche Lapo Elkann, che via social lancia una frecciata all'arbitro Fabbri, attaccato da entrambe le parti. «Da juventino sono molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l'anno del Napoli. Complimenti». Poi, sempre su Twitter, un altro messaggio: «Complimenti anche all'arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in stock». Seguono emoticon di faccine che ridono. Lapo Elkann è stato produttore di occhiali di vario tipo con l'azienda 'Italian Independent'.

Lapo Elkann, bordate alla Ferrari: «È ora di darci una svegliata. Basta con politica e giochini»

Napoli in festa dopo la vittoria a Torino: in migliaia per l'arrivo della squadra a Capodichino, Osimhen e Kvara sul tetto del bus

Anche Boniek attacca Fabbri

«La partita Juve-Napoli è stata una partita bella, intensa, il Napoli ha giocato meglio, la Juve ha subìto il gioco del Napoli, però tutto andava liscio. Purtroppo l'arbitro Fabbri ha commesso degli errori che alla fine hanno scatenato il nervosismo dei giocatori. C'era il rosso a Gatti, non si può dare uno schiaffo in campo con cattiveria. Sul fallo di Mlik a Lobotka, l'arbitro deve avere il coraggio di fischiare subito il fallo, non deve aver bisogno del Var per farsi aiutare. Con il Var si è creato il problema per cui gli arbitri hanno paura di prendere decisioni. Il Var non è solo correzione ma anche suggerimento». Così Zbigniew Boniek, ex attaccante di Roma e Juventus, ospite di radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

Complimenti anche al arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in Stock 😂😂😂😂😂😂 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA